الأونروا : دول تعهدت بدفع مبلغ 118 مليون دولار لتخفيض عجز الوكالة

كشف الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، بأن دولًا تعهدت بدفع مبلغ مالي بهدف خفض العجز في موازنتها، عقب وقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الدعم .

وقال الناطق الرسمي باسم “الأونروا” سامي مشعشع، إن الوكالة حصلت على 118 مليون دولار خلال اجتماع خاص على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضاف مشعشع في تصريح صحفي مساء يوم الخميس، “انفضّ قبل قليل الاجتماع الخاص لدعم الأونروا والذي تم برعاية أردنية وتركية ويابانية وسويدية والمجموعة الأوروبية، حيث تعهدت العديد من الدول بتقديم دعم مالي إضافي بلغ 118 مليون دولار لينخفض العجز المالي للأونروا من 186 مليون دولار إلى 68 مليون دولار”.

وأكد مشعشع أن العديد من الدول أعلنت أنها ستحدد تبرعاتها الإضافية للأونروا لاحقًا، موضحًا أن الأونروا بدأت العام الحالي بعجز بلغ 446 مليون دولار.

وتشهد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عجزًا غير مسبوق في موازنتها عقب إجراءات أميركية تتمثل في وقف الدعم المخصص لها، ما دفعها إلى فصل عدد كبير من موظفيها وتقليص موازناتها التشغيلية في الأراضي الفلسطينية، فيما دعت الأونروا دولًا عدة إلى مساعدتها لتجاوز أزمتها المالية وإبقاء خدماتها مستمرة .