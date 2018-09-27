إحباط اعتداء “إرهابي ضخم” في هولندا وتوقيف 7 أشخاص

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الخميس، إحباط “هجوم إرهابي” كبير، واعتقال 7 أشخاص يشتبه بتخطيطهم للهجوم داخل البلاد.

وقالت الشرطة في بيان، إنه “تم القبض على المشتبه بهم السبعة، وهم في مرحلة متقدمة من التحضير للهجوم على أراضي البلاد”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضح البيان، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتزمون استخدام أحزمة ناسفة وبنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتفجير سيارة مفخخة.

وذكرت الشرطة أن المعتقلين كانوا يسعون لتنفيذ عملية تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي بيان لمكتب المدعي العام، فإن الاعتقالات التي تمت بمدينتي “آرنم” و”فيرت” جنوبي البلاد، جاءت بعد أشهر من التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات.

وتشير أجهزة الأمن الهولندية، إلى أن الخلية المتطرفة التي خططت لتنفيذ الهجوم، كان يقودها رجل من أصل عراقي، عمره 34 عامًا، فيما لم تعلن عن هويات عناصرها.