رفع العلم الفلسطيني في حي يهودي “يُربك” الشرطة الإسرائيلية (صور)

تسبّب رفع علم فلسطين في حي اليهود المتدينين “شعاريم” في مدينة القدس المحتلة بفتح تحقيق من الشرطة الإسرائيلية للبحث عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الفعل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه قد يكون من رفع العلم متطرفون يهود، احتجاجًا على تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، وخاصة أن الحي ذو أغلبية سكانية يهودية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في القضية، بهدف الوصول إلى من علّقوا العلم، وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن ما يعزز فرضية أن رافعي العلم يهود متطرفون هو وجود كتابات مسيئة في المكان ضد الحركة الصهيونية وإسرائيل.

وشهدت الأيام الماضية توترًا بين الجماعات المتدينة اليهودية والحكومة الإسرائيلية، بعد مطالبات بإلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجنيدهم في الجيش.

يذكر أن الأقلية اليهودية المتدينة تفضل حياة العزلة في إسرائيل، بعيدًا عن الاختلاط مع فئات المجتمع الأخرى، حيثُ تعيش في أحياء منفصلة ويركز أفرادها على تعلم وتعليم التوراة.