أمريكا تعترف بقتل 1114 مدنيًا خلال الضربات الجوية ضد تنظيم “داعش”

قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إن ما يربو على 1100 مدني قُتلوا خلال ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم “داعش” في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف، الذي يقاتل متشددي “داعش”، في بيان، إنه حدد خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أن 53 مدنيًا إضافيًا قُتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيًا على الأقل منذُ شهر أغسطس/آب من العام 2014، وفق رويترز.

والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرًا من أرقام المنظمات الأخرى، حيثُ تقول جماعة “أيرورز” إن ما لا يقل 6575 مدنيًا قُتلوا خلال ضربات التحالف.