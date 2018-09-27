عقب عودته من نيويورك.. روحاني يعرض للإيرانيين إنجازاته الكلامية

في عرض لإنجازات كلامية زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب عودته من نيويورك إلى طهران خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القضية الأكثر أهمية في الاجتماع لهذا العام، هي إثبات شرعية إيران والغطرسة الأمريكية.

وقال روحاني للصحفيين خلال وصوله إلى العاصمة طهران، “لم نكن نحن الذين أثبتنا غطرسة الولايات المتحدة، بل هناك قادة لدول أخرى أشاروا إلى ذلك بطرق مختلفة”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتخذ طريق الأحادية دون مبالاة بالأنظمة الدولية، مما دفعه للتعبير عن ذلك صراحة خلال اجتماع الجمعية العامة للأم المتحدة، لافتًا إلى أن “تصريحاته كانت تعبر عن مواقف المسؤولين في النظام، ومن بينهم المرشد علي خامنئي”.

واعتبر الرئيس الإيراني أن أغلب قادة العالم سخروا من إنجازات حكومة الرئيس دونالد ترامب التي عرضها في كلمة خلال الجمعية العامة، مبينًا كذلك أن “واشنطن تعيش عزلة في عهد ترامب”.

وفيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن الدولي، أشار روحاني إلى أن الاجتماع تحول لداعم للاتفاق النووي مع إيران وبشكل حاسم وهو ما زاد من عزله ترامب.

وشهدت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلًا للاتهامات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، فيما شدد ترامب على التزامه بتطبيق عقوبات صارمة على النظام الراعي للإرهاب في العالم في إشارة إلى النظام الإيراني.