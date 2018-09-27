مسؤول أمريكي: قرار سحب منظومات “باتريوت” لا علاقة له بإيران

نفى مسؤول أمريكي، أن يكون قرار واشنطن المتعلق بسحب 4 منظومات باتريوت، من الكويت والبحرين والأردن، متصلًا بالتوترات مع إيران.

وقال المسؤول الأمريكي خلال حوار مع موقع قناة “فرانس 24″، إن قرار الولايات المتحدة “لا علاقة له بإيران”، مشيرًا إلى أن “قرار سحب منظومات الباتريوت تم اتخاذه قبل التوترات الأخيرة مع طهران”.

وعزا المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته القرار، إلى خطة أمريكية لإعادة توازن القوات العسكرية، بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط.

وتعكف واشنطن التي عطلت منظومات الباتريوت في عدد من دول الشرق الأوسط على إعادة نشرها بعد تطويرها الشهر المقبل في مواقع لم تحدد بعد.

وكشفت صحيفة “وال ستريت جورنال”، عن أن جيمس ماتيس، أبلغ الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، العام الماضي بأنه “حان الوقت لتقليص عدد القوات والقدرات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حتى يمكن إعادة ترتيبها لمواجهة المنافسين العالميين روسيا والصين”.

وأكدت الصحيفة، بأن ذلك الإخطار جاء بعد أشهر من تولي”ماتيس” منصب وزير الدفاع في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وكان أنطوني كوردسمان، الباحث في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية للأبحاث”، ومقره واشنطن، قال إن منظومات الباتريوت في الشرق الأوسط، “ربما لا تخدم الهدف الذي تم نشرها من أجله”.

وأعادت صحيفة “ذا وال ستريت جورنال” تصريحات الباحث كوردسمان والتي جاء فيها، “إذا كان الهدف من نشر باتريوت في منطقة الخليج هو الدفاع الجوي، فلا وجود لهذا التهديد”، مضيفًا “ببساطة، إيران تفتقد إلى القدرات الصاروخية المطلوبة لتوجيه هجمات دقيقة”.

وأكد أن حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج لديهم قوات جوية متفوقة ومجهزة للرد على أي تهديد.