صدامات بين قوات الأمن الإيرانية وسائقي الشاحنات المضربين (صور )

شهدت مدينة شيراز جنوب إيران ليلة أمس، صدامات بين سائقي شاحنات مضربين عن العمل وقوات الأمن، وفق ما أفادت به اليوم الخميس مواقع إخبارية إيرانية.

وقالت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، إن صدامات وقعت بين قوات الأمن وسائقي شاحنات مضربين عن العمل على الطريق السريع الرابط بين مدينة شيراز ومحافظات أصفهان وهرمزغان، أسفرت عن إصابة اثنين من قوات الأمن بجروح خلال رشقهم بالحجارة من قبل السائقين المضربين.

وأفادت تقارير صحافية لقنوات إخبارية عبر تطبيق “تلغرام”، أن المحافظات الشمالية وهي مازندران وجيلان وأردبيل شهدت منذ مساء أمس، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات تعبئة الوقود على خلفية إضراب سائقي شاحنات نقل الوقود في البلاد جراء سوء ظروف عملهم.

وذكرت قناة “آزادي” عبر التلغرام، أن سائقي شاحنات نقل الوقود في محافظات مازندران وجيلان وأردبيل، بالإضافة إلى أصفهان، وهرمزغان، وخراسان الجنوبية، نظموا إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على الأجور المنخفضة.

بدوره، بث التلفزيون الرسمي الإيراني مقاطع فيديو، قال فيها إن “تحركات مشبوهة يقوم فيها بعض المجهولين بإطلاق النار على سائقي الشاحنات المضربين عن العمل في مدينة شيراز جنوب البلاد”.

وتتهم وسائل إعلام إيرانية معارضة ميليشيات الباسيج ،الذراع العسكري للحرس الثوري، بحرق الشاحنات من أجل إنهاء إضراب السائقين خصوصًا مع وجود أزمة وقود في عدد من المحطات الإيرانية.