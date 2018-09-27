ترامب يقول إنه يفضل بقاء نائب وزير العدل روزنستاين في منصبه

فضّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقاء نائب وزير العدل رود روزنستاين في منصبه، بعد أن ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه اقترح التنصّت على ترامب واستقطاب أعضاء بمجلس الوزراء للإطاحة به.

وقال ترامب أمس الأربعاء ردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كان سيقيل روزنستاين “أتحدث معه.. دار بيننا نقاش جيد، أخبرني أنه لم يقل ذلك إطلاقًا وأنه لا يؤمن بذلك، وقال إنه يكّن لي قدرًا كبيرًا من الاحترام، وكان لطيفًا.. سنرى”.

وتابع “أفضّل بقاءَه في منصبه والسماح له بالانتهاء من عمله” دون أن يوضّح ما يود أن ينجزه روزنستاين.

ويشرف روزنستاين حاليَّا على تحقيق مستقل يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والذي تنفيه موسكو. وكثيرًا ما أثار رونستاين غصب ترامب.

كان البيت الأبيض أعلن يوم الاثنين، أن ترامب سيلتقي روزنستاين اليوم الخميس، بعد تقارير إعلامية متضاربة بأن روزنستاين سيترك منصبه قريبًا، غير أن ترامب أوضح أنه قد يؤجل الاجتماع خشية أن يصرف الانتباه عن جلسة لمجلس الشيوخ حول بريت كافانو، مرشحه للانضمام إلى المحكمة العليا.