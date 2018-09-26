ترامب: لو لم أُنتخب رئيسًا لكانت الحرب مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لو لم يُنتخب رئيسًا “لكانت الحرب” مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده الخميس في نيويورك، يرفض تحديد جدول زمني لنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي.

من جانب آخر، أكد ترامب أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، “ليس لها أي تأثير بتاتًا” على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: “علينا أن نجعلها عادلة. لذلك، فنحن الآن عند 250 مليار دولار ونسبة فائدة تبلغ 25%”، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة.