الصين: نرفض اتهامات ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

المصدر: ا ف ب

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، أن بلاده ترفض بشدة اتهامها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الانتخابات البرلمانية الأمريكية.

وقال الوزير: إن “الصين احترمت دائمًا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما”، مضيفًا: “إننا نرفض الاتهامات المساقة بحق الصين، ونطالب الدول الأخرى باحترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية”.

وتوترت العلاقات الأمريكية الصينية مؤخرًا، بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات بكين من الصلب، وهو ما اعتبره المسؤولون الصينيون حربًا تجارية.