المعارضة التركية تدعو أنصارها في ألمانيا للتظاهر رفضًا لزيارة أردوغان

دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنصاره في ألمانيا للخروج والتظاهر؛ احتجاجًا ورفضًا لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى برلين، التي تبدأ غدًا الخميس، وتستمر 3 أيام.

وقالت صحيفة “جمهوريت” التركية، اليوم الأربعاء، إن أفرع الحزب في الأراضي الألمانية استعدت للخروج بمسيرات ضد زيارة أردوغان، حيث سترفع شعارات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية والقيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير.

كما لوحت المعارضة، في مواجهة زيارة أردوغان، بشعارات ترفض هيمنة السلطة الحاكمة على القضاء، الذي قالوا إنه فقد حياديته واستقلاله، فيما سيرفع المعارضون لافتات كتبت عليها مطالب تدعو حكومة المستشارة إنجيلا ميركل لممارسة الضغط على ضيفها؛ لإطلاق سراح عشرات الصحفيين المعتقلين في السجون التركية.

وكان الرئيس السابق لحزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير، قد قال في وقت سابق إنه “يتعين على ميركل أن توضح لأردوغان أن دولة القانون الألمانية لن تتسامح مع سلوكه الاستبدادي، ولن تقبل بأن يجلب نزاعاته السلطوية لألمانيا ويؤسس لنظام تجسس ووشاية هنا”.

وفي سياق متصل، رفضت السلطات طلبًا تقدمت به أنقرة لإقامة تجمع احتفالي بإحدى الساحات الكبرى بالعاصمة أو بمدينة كولوينا، بحيث يلقي فيها أردوغان كلمة أمام مؤيديه المغتربين.

وسمحت السلطات هناك، وفق صحيفة “جمهوريت”، بإقامة فعالية مصغرة داخل أحد الفنادق، حيث سيجتمع أردوغان مع رجال أعمال وممثلين عن المؤسسات التركية العاملة في ألمانيا.

وأبدى أردوغان رغبته بأن يلتقي خلال زيارته لألمانيا، والتي تستمر 3 أيام، مع مواطنين ألمان من أصول تركية، في مدينتي كولونيا وبرلين، لكن السلطات لم تستجب لذلك المطلب.