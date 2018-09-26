روسيا تبني أول حاملة طائرات مزدوجة الهيكل في العالم 

كشفت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية أن روسيا تعمل على بناء أول حاملة طائرات مزدوجة البدن في العالم، تمنح السفينة قدرة على الحركة بسرعات عالية.

وذكرت المجلة أن ناطقًا باسم مركز “كريلوف” العلمي الروسي، أطلع وكالة أنباء “تاس” الروسية، على أن حاملة الطائرات الخفيفة الروسية “قطمران”، ستحتوي على هيكل بدن شبه مزدوج.

وقال الناطق إن “المشروع يتميز بجزئه المغمور تحت الماء المماثل لشكل سفينة شبه مزدوجة البدن، وتعني سفينة قطمران وجود هيكلين توحدهما منصة، وستملك السفينة سطحًا عريضًا، وهي ميزة مهمة لحاملات الطائرات”.

وأضاف أن “التصميم مساحة مدرجات الطيران يعتمد عليه عدد الطائرات، ونتيجة لذلك تستطيع سفينة ذات إزاحة متوسطة أن تحمل جناحًا جويًا كاملاً”، مبينًا أن “جوهر الناقل موجود تحت سطح الماء”.

ووفقًا لوكالة “تاس”، فإن “الناقل الخفيف يزن حوالي 40 إلى 45 ألف طن، وهو أقل من نصف وزن حاملة الطائرات الأمريكية من طراز فورد، وسيبلغ طول حاملة الطائرات نحو ألف قدم وتصل سرعته القصوى إلى 48 عُقدة، باستخدام نظام الدفع بمحركات توربينية تعمل بالغاز، ويمتلك قدرة بقاء في البحر لمدة 60 يومًا”.

وبحسب ما نقلته المجلة الأمريكية، فإن “السفينة ستضم جناحًا جويًا وحدة طيران عسكرية، مكونًا من 24 إلى 28 طائرة مقاتلة من طراز سو-33 وميغ-29 كاي، و4 طائرات على نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا، ونحو 12 مروحية عسكرية من طراز “كا-27”.

وذكرت “ناشونال إنترست” أن “هذا يبلغ نحو نصف حمولة ناقلة طائرات أمريكية، وسوف تكون السفينة مسلحة بصواريخ بانتسير- إم إي المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أسلحة مضادة للغواصات ومعدات حرب إلكترونية”.

وبيّنت وكالة “تاس” أن “مهمة الناقل الخفيف تتمثل في الحفاظ على الاستدامة القتالية للقوات والمجموعات البحرية في المياه الزرقاء والخضراء الساحلية من خلال توفير الدفاع الجوي والصاروخي وتدمير الأهداف الجوية والبحرية السطحية وتحت سطح الماء والساحلية”.

لكن لماذا تم تبني تصميم “قطمران” بدلاً من حاملات طائرات مسطحة عادية أو بمنصة إنزال انزلاقية منحدرة ؟

يجيب موقع “GlobalSecurity.org” على التساؤل، موضحًا أن “السفن مزدوجة البدن القطمران، تقدم مزايا انخفاض قوة السحب التي تسمح للسفينة بالحركة بسرعات غير ممكنة في سفن البدن الواحد، أو خيار أن تكون مجهزة بمحركات أقل قوة بالتالي أقل تكلفة، ونظرًا لطولها الكبير نسبيًا بالنسبة لعرضها، فإن القمطران قادرة على التحرك بسرعة عالية بثبات جانبي ممتاز”.