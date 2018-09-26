مانويل فالس.. سياسي فشل في “رئاسيات فرنسا” فقرر الترشح لبلدية برشلونة الإسبانية

بعد إخفاقه في الفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية، قرر رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس الترشح لمنصب رئيس بلدية برشلونة الإسبانية؛ وهي المرة الأولى التي يخوض فيها سياسي أوروبي كبير انتخابات رئيسية في دولة أخرى.

وعقب انتخابات الرئاسة الفرنسية الأخيرة، أصبح فالس يقضي وقتًا أكبر في إسبانيا حيث يشارك في الحملة الرافضة لانفصال إقليم كتالونيا، وفق رويترز.

وقال فالس، الذي كان رئيسًا للوزراء في حكومة الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولوند، في خطاب بالكتالونية والإسبانية والفرنسية، أمس الثلاثاء، إنه سيخوض انتخابات رئاسة بلدية برشلونة مستقلاً.

وكان حزب ثيودادانوس (المواطنون) المنتمي ليمين الوسط قد قال إنه سيدعم فالس. وفاز الحزب بالانتخابات المحلية في كتالونيا العام الماضي ويقود الحركة المناهضة لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في حزيران/ يونيو أن من المتوقع فوز ثيودادانوس بعشرة مقاعد فقط في مجلس مدينة برشلونة الذي يضم 41 مقعدًا، وذلك في الانتخابات المقبلة المقررة في أيار/ مايو 2019.

وولد فالس في برشلونة عام 1962 لأب كتالوني وأم سويسرية إيطالية، لكنه نشأ في فرنسا. وخاض كل حياته السياسية في فرنسا وتولى عدة مناصب من بينها رئيس بلدية وعضو في البرلمان ووزير قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.