تقرير: نظام روسي قادر على تعطيل الصواريخ الموجهة يصل إلى سوريا

كشف موقع استخباراتي إسرائيلي أن منظومة إلكترونية روسية متطورة قادرة على تعطيل الصواريخ الموجهة والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، وصلت سوريا بعد يوم واحد من اتهامات موسكو لإسرائيل بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية.

وأفاد موقع “ديبكا”، في تقرير نشره مساء أمس، بأن منظومة “كراسوخا-4” المتحركة للحرب الإلكترونية وصلت إلى قاعدة “حميميم” العسكرية الروسية قرب مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط أمس الثلاثاء.

وقال التقرير: “يعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة الإلكترونية تطورًا، لكنه ليس الأحدث في الترسانة الروسية من الحرب الإلكترونية”.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا النظام بإمكانه التشويش على أنظمة الاتصالات المعادية وتعطيل الصواريخ الموجهة والطائرات وتحييد الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار بما فيها “أواكس” في نطاق 150-300 كلم وتعطيل أنظمة الحرب الإلكترونية المعادية.

ولفت التقرير إلى أن التصريحات الإسرائيلية ردًا على الإجراءات التي هددت موسكو باتخاذها عقب سقوط الطائرة قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي، تركزت على مواجهة نظام الصواريخ الدفاعية إس-300 وليس على مثل ذلك النظام الإلكتروني.

وأوضح أن القوات الجوية الإسرائيلية تعرف بشأن نظام “كراسوخا-4” لكنها لم تواجهه في أرض المعركة من قبل، رغم أنه معروف لدى القوات الأمريكية، حسب تعبيره.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في نيويورك اليوم، أن يقنع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بسحب تلك المنظمومة من سوريا مقابل بعض “الحوافز”.

وقال: “إلا أن المصادر تستبعد أن يتم ذلك بسهولة وأن بوتين لن يقبل بأقل من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وهو شرط لن يوافق عليه ترامب”.