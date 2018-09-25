فيديو جديد يوثق ذعر القوات الإيرانية في هجوم الأهواز‎

وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، حالة الذعر الذي اجتاحت القوات العسكرية المؤلفة من الجيش النظامي والحرس الثوري في الهجوم الذي شنّه معارضون عرب في الأهواز السبت الماضي.

ويظهر في المقطع الجنود الإيرانيون وهم يهربون أو يختبئون قرب المنصة التي وضعت لكبار المسؤولين في العرض العسكري الذي نظّمه الحرس الثوري والجيش الإيراني بمناسبة بدء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في ثمانينيات القرن الماضي.

وينادي أحد الضباط من قواته بطلب سيارات إسعاف لنقل الجرحى بعدما فتح المهاجمون الخمسة الذين ينتمون لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز التي تبنت العملية وأسفرت عن مقتل 29 إيرانيًا وإصابة 60 آخرين بجروح أغلبهم من قوات فيلق ولي عصر الذي ينشط في محافظة خوزستان جنوب إيران.

كما يظهر المقطع عددًأ من قوات الحرس الثوري وهو يهرعون للاختباء فيما يطالبهم أحد الضباط بالانبطاح خوفًا من إصابتهم.

وعادة ما تتبجح المؤسسة العسكرية الإيرانية بأنها “عشاق الشهادة”، فيما فند هذا الهجوم تلك المزاعم التي يرددها النظام منذ عام 1979.