نواب سنة يرفعون شكوى ضد رياضي إيراني بسبب تطاوله على الصحابة

تقدم نواب الطائفة السنية في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، بشكوى ضد لاعب نادي برسبوليس، أحد أهم أندية الدوري الإيراني لكرة القدم، “شايان مصلح”، بسبب تطاوله وإهانته لصحابة رسول الله الخلفاء الراشدين “أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان” وأمهات المؤمنين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، بعدما نشرت شكوى موقعة من النواب السنة في البرلمان الإيراني، إن “هذه الشكوى تقدم بها ائتلاف أهل السنة في البرلمان الذي يتزعمه النائب جليل رحيمي جهان آبادي، ضد لاعب نادي برسبوليس شايان مصلح”.

وطالب الائتلاف السني السلطات القضائية بضرورة محاكمة الرياضي “شايان مصلح”، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة بين أطياف الشعب الإيراني.

وأكد الائتلاف أن “الوحدة والانسجام في إيران لن تتحقق بأي شكل من الأشكال ما لم تتم رعاية حقوق المواطنة، ومن بينها احترام معتقداتهم ومقدساتهم”.

وانتشر مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، للرياضي “شايان مصلح” يعود لاحتفال أقيم لمشجعي نادي برسبوليس في العاصمة طهران، بمناسبة عيد الغدير في 30 من أغسطس الماضي.

وظهر مصلح وهو يتحدث أمام المشجعين بأبيات من الشعر الفارسي يؤكد فيها “أنه يفتخر بكونه شيعيًا رافضيًا”، متطاولًا فيها على الصحابة وأمهات المؤمنين من أن يذكر فيها أسماءهم لكنه قال: “أحب عليًّا وفاطمة، وأكره الثلاثة”.

وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكو أبناء السنة الذين يبلغ عددهم 10 ملايين نسمة من الاضطهاد والمضايقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.