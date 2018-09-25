بعد وصف ترامب له بـ”الرجل الودود”.. روحاني يردّ على الرئيس الأمريكي

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفه فيها بأنه “شخص ودود”، عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”.

وقال روحاني خلال مقابلة مع قناة “سي ان ان” الأمريكية، تبث لاحقًا، أجرتها الصحفية “كريستيان آمانبور”، جوابًا على سؤالها عما إذا كانت تغريدة ترامب ستفضي لعقد اجتماع بينهما، “بدلًا من الكلمات، الصدق والجدية ضروريان، ترامب منذ سنتين يسعى للقاء، لكن هذا يجب أن يحصل عندما يكون في صالح الشعبين والبلدين”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التغيير قبل إمكانية عقد أي لقاء معه لكنه يتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران في المستقبل.

وقال ترامب قبل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا نهجهم. هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار. نتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن”.

وكان دونالد ترامب قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “ليست لدي خطط للقاء الرئيس روحاني، لكن ربما في المستقبل، وأنا واثق أنه شخص ودود بالتأكيد!”.