طهران ترد على عرض بومبيو حول لقاء ترامب بزعماء إيرانيين

أكد كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، أن إيران “لن تقبل أبدًا” عرضًا تقدمت به واشنطن للقاء زعماء إيرانيين بينهم خامنئي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن علي أكبر ولايتي: “لن يتحوَّل حلم ترامب وبومبيو أبدًا إلى واقع”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن “الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي”.