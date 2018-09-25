بنك فرنسي يوقف خطة لتأمين تمويل التجارة مع إيران

علّق بنك “بي بي آي فرانس” الذي تملكه الحكومة الفرنسية خطته التي أعلن عنها مسبقاً لإنشاء آلية مالية لمساعدة الشركات الفرنسية في التداول مع إيران.

وذكرت إذاعة أمريكا الناطقة باللغة الفارسية، أن “بنك بي بي أي فرانس الحكومي، علق خطة لتقديم ضمانات مالية للشركات الفرنسية الراغبة في تصدير السلع والخدمات إلى إيران، بسبب العقوبات الأمريكية”.

وقال مدير BPI-France ، إن “الشروط لم تتحقق، والعقوبات ضد إيران ستقود الشركات إلى فرض غرامات بسبب استمرار العمل مع هذا البلد، وقد تم تعليق الخطة”.

وخطط بنك الدولة الفرنسي لإنشاء آلية قائمة على عملة الاتحاد الأوروبي، اليورو لضمان تصدير السلع والخدمات إلى إيران وتمويل العملاء الفرنسيين.

وقالت وكالة رويترز، فإن قرار البنك وملاحظات الرئيس التنفيذي يظهر مدى العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تجعل من الصعب على الشركات الأوروبية التي تريد التجارة مع إيران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال في وقت سابق من اليوم أن “باريس ستبقى تحتفظ بعلاقاتنا التجارية مع ايران طالما بقت الأخيرة ملتزمة بالاتفاق النووي”، مضيفاً أن “فرنسا أيضاً ستواصل التزامها به وفق الاتفاق النووي الموقع مع إيران”.