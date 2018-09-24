نواب إيرانيون يتعرضون للتهديد إذا مرروا اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

كشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي “محمود صادقي”، الاثنين، عن تلقي مجموعة من النواب رسائل تهديد نصية عبر هواتفهم تحذرهم من التصويت على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ”FATF”.

وقال النائب صادقي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “مرة أخرى وخلال بضعة أيام تلقت مجموعة من النواب سيلاً من الرسائل النصية القصيرة تحمل تهديداً من التصويت على اتفاقية غسيل الأموال”.

وأضاف أن “مضمون هذا العديد من الرسائل النصية هو أنهم لا يهتمون بإعادة العقوبات مرة أخرى”.

وبدأت تتعالى أصوات العديد من النواب الإيرانيين بضرورة عدم تمرير هذه الاتفاقية على الرغم من سماح المرشد علي خامنئي الأسبوع الماضي للبرلمان حرية التصويت، بعدما دعا في 20 من يونيو/ حزيران الماضي برلمان بلاده، إلى عدم تمرير انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية، الأمر الذي دفع البرلمان إلى تأجيل مناقشتها لمدة شهرين.

بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية النائب “ولي الله بانواكذاري”، لوكالة أنباء “فارس نيوز”، الاثنين، أنه “لا يوجد ضمان لتحسين العلاقات المصرفية في حالة الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالعمل المالي الدولية”.

وأشار النائب الإيراني إلى أنه في حال تم تمرير هذه الاتفاقية بالبرلمان فإن مجموعة العمل المالي الدولي سترضخ بالتالي إلى العقوبات الأمريكية الإلحادية وبالتالي لا نستفيد من هذه الاتفاقية في تحسين العلاقات المصرفية والتبادل المالي.

وبضغط النواب التيار المتشدد بعدم تمرير هذه الإتفاقية وتأجيل مناقشتها، رغم وجود رغبة لدى حكومة الرئيس حسن روحاني بالتصويت لصالحها.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الأربعاء الماضي، أن انضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، لا يعني حل جميع المشاكل، داعياً بالوقت ذاته إلى ضرورة الانضمام لهذه الاتفاقية.