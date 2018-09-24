روحاني يرفض تطبيق نموذج ترامب في التعامل مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه ليس هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية خفض التوتر بين طهران وواشنطن دون اللجوء إلى نموذج ترامب مع كوريا الشمالية.

وأضاف روحاني في مقابلة مع قناة “NBC” الأمريكية، الاثنين، “ليس هناك خطط لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه يمكن خفض التوتر بين إيران وأمريكا وهناك عدة نماذج، لكنه ليس على طريقة التعامل مع كوريا الشمالية”.

وقال “مقارنة نموذج كوريا الشمالية لا يمكن أن يكون النموذج الصحيح، لأنه لا يمكننا إجراء مثل هذه المقارنات، بالطبع هناك نماذج يمكن استخدامها بين إيران وأمريكا”.

وشدد روحاني الذي يتواجد في نيويورك منذ يوم الأحد، على أن إدارة الرئيس الأمريكي لن تتمكن من تحقيق قرارها بتطبيق الحزمة الثانية من العقوبات بمنع تصدير النفط الإيراني للخارج مطلع نوفمبر المقبل.

وقال روحاني “لن يستطيع ترامب تصفير صادرات النفط الإيرانية وسيستمر بالضغط لكنه لن يصل لمبتغاه”، مبيناً “إذا كان خط أنابيب الخليج آمنًا ومجانيًا، فيجب أن يكون للجميع”.