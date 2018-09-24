أمريكا تقر صفقة مبيعات عسكرية لتايوان بقيمة 330 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إنها أقرت صفقة مبيعات محتملة لتايوان تشمل قطع غيار لطائرات من طراز إف-16 وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 330 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني التابعة للوزارة في بيان إن الموافقة تغطي طلبا لقطع غيار لطائرات إف-16 و سي-130 و إف-5 وجميع أنظمة الطيران والأنظمة الفرعية الأخرى وعناصر أخرى من الدعم اللوجستي ودعم البرامج.

وقالت الوكالة “عملية البيع المقترحة هذه ستساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تحسين القدرات الأمنية والدفاعية للدولة المستقبلة”.