الكابينيت الإسرائيلي يلتئم اليوم لبحث أزمة الطائرة مع روسيا

يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمة الحالية مع روسيا، التي اندلعت على خلفية سقوط طائرة استطلاع روسية بالأجواء السورية، بحسب إعلام إسرائيلي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مساء الإثنين، أن جلسة “الكابينيت” ستدوم ساعة قبل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده ستسلم منظومات الدفاع الجوي “إس-300 ” إلى سوريا خلال أسبوعين، على خلفية سقوط الطائرة “إيل-20”.

وأكدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب هي المتسبب الرئيس في إسقاط طائرة “إيل 20” الروسية قبل أيام في الأجواء السورية، بحسب بيان للكرملين.

يشار إلى أنّ منظومة “إس-200” الدفاعية الجوية التابعة للنظام السوري، أسقطت في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، طائرة عسكرية روسية من طراز “إيل-20″، مما أدّى إلى مقتل 15 عسكريًا روسيًا كانوا على متنها.

واتهمت روسيا إثرها إسرائيل بأن مقاتلات من طراز “إف- 16” تابعة لسلاحها الجوي، استخدمت الطائرة “إيل 20” كغطاء ضد الصواريخ السورية المضادة للطيران.