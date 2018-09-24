إيران تعتقل 22 شخصًا على صلة بـ”هجوم الأهواز”

اعتلقت السلطات الإيرانية اليوم الإثنين، 22 شخصًا لهم صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عن وزارة المخابرات الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها اليوم الإثنين، إن المعتقلين لهم صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز، الذي حمّلت طهران الولايات المتحدة ودولًا في المنطقة المسؤولية عنه.

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة قوله “جرى تحديد هوية واعتقال نحو 22 شخصًا تورطوا في هجوم الأهواز… وتمت مصادرة أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة اتصال من منزل الجماعة الإرهابية المؤلفة من الخمسة الذين نفذوا الهجوم”.