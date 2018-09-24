ترامب يدافع عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا المتهم بالتحرش

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا، بريت كافانو، المتهم بالإساءة الجنسية، معتبرًا أنه (كافانو) شخص ممتاز، على حد تعبيره.

وقال ترامب، بعد وصوله إلى نيويورك؛ لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن “القاضي كافانو شخص ممتاز. وأنا معه للنهاية”، معتبرًا أن التهم الموجهة للقاضي المرشح لرئاسة المحكمة العليا “ذات دوافع سياسية”.

وعلّق ترامب على الاتهامات الجنسية للقاضي قائلًا: “أن يخرج أشخاص… بعد 36 عامًا أو 30 عامًا لم يذكروا فيها شيئًا عن الأمر فجأة… في رأيي الأمر سياسي تمامًا. سياسي تمامًا”.

ونشرت صحيفة نيويوركر، مساء أمس الأحد، مقالًا ادّعت فيه امرأة ثانية تدعى ديبورا راميريز، واقعة إساءة جنسية مزعومة لكافانو، يرجع تاريخها للسنة الدراسية 1983-1984 عندما كانا في جامعة ييل.

ونقلت الصحيفة عن راميريز قولها: إن “كافانو تعرى أمامها في حفل بالسكن الجامعي”.

وفيما نفى كافانو، المقرر أن يدلي بشهادته كذلك في جلسة استماع اللجنة القضائية، اتهامات كل من فورد وراميريز، يسعى الديمقراطيون لقلب الطاولة على اختياره للمحكمة العليا.

في ضوء ذلك، قالت كيلي آن كونواي، المستشارة بالبيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية تأخذ المزاعم بجدية، وإنه يتعين على راميريز الاتصال باللجنة إذا كانت تريد الإدلاء بشهادتها.