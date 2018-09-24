استدعاء نائب وزير العدل الأمريكي إلى البيت الأبيض وسط حديث عن إقالته

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن رود روزنستاين، نائب وزير العدل الأمريكي، المشرف على التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، توجه، الإثنين، إلى البيت الأبيض وسط توقعات بإقالته.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، أن روزنستاين يستعد للإقالة، عقب نشر تقارير بأنه ناقش طرقًا لعزل ترامب؛ بسبب عدم كفاءته، رغم نفيه ذلك، الأحد.

ولم يتضح فورًا ما إذا كانت ستتم إقالته أو أنه سيستقيل أولًا، في الوقت الذي تعيش فيه الأوساط السياسية الأمريكية ترقبًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد الانتخابات النصفية للكونغرس.

ويلعب روزنستاين دورًا مهمًا في الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في احتمال تواطؤ حملة دونالد ترامب مع روسيا للتأثير على انتخابات 2016.