أمريكا تؤكد عملها على فرض عقوبات جديدة على إيران

جدد البيت الأبيض تأكيده عدم سعي الولايات المتحدة لتغيير النظام الإيراني، لكنه أعلن مواصلة ممارسة “أقصى الضغوط” على طهران وفرض عقوبات جديدة عليها.

وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تغيير النظام في إيران لا يشكل جزءًا من سياسة الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي: “لقد فرضنا عقوبات مشددة للغاية على إيران، وسنفرض المزيد، وما نتوقعه من إيران هو تغيير هائل لسلوكها”، مضيفًا: “حتى يحدث ذلك، سنواصل ممارسة ما يصفه الرئيس بأنه أقصى الضغوط”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية انسحابها في أيار/مايو الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعادت فرض العقوبات على طهران.