وزير خارجية فرنسا: عدم التوصل لحل سياسي بسوريا قد يقود الجوار إلى “حرب دائمة”

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان،عن خشيته من أن تشهد المنطقة المحيطة بسوريا “حربًا دائمة”، بحال لم يتم التوصل إلى حل سياسي هناك.

وحمّل الوزير الفرنسي مسؤولية التوصل إلى حل سياسي إلى الرئيس بشار الأسد وكافة الجهات الداعمة له، وقال في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة “يمكننا القول تقريبًا إن بشار الأسد ربح الحرب، نلاحظ ذلك لكن لا يمكننا القول إنه حقق السلام”، مضيفًا “حين يربح طرف ما الحرب بدون تحقيق السلام هذا يعني أنه لم يتم ربح الحرب رغم تحقيق تقدم على الأرض”.

وأشار إلى أن “هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الأخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي”، لكنه أوضح أن الاتفاق الروسي-التركي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب “يشكل نبأ سارًا على المدى القصير لتجنب حمام دم لكن يبقى تطبيقه غير مؤكد”.

وأضاف أن “هذا الاتفاق يفتح مجالًا أمام الدبلوماسية لكنه لا ينهي الحرب في إدلب ولا في سوريا”، معتبرًا أن إيران وبشار الأسد ليسا طرفين في الاتفاق ولا شيء يضمن” تعاونهما.

وأكد لودريان أن “التمييز بين عناصر جماعات إرهابية وعناصر ليست كذلك، سيكون مهمة صعبة”.