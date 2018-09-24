إيران تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم الأهواز

كشف تقرير استخباراتي أوردته وكالة أنباء “فارس نيوز” الذراع الأمني للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة للهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز، وأدى إلى مقتل 29 عنصرًا من الحرس وإصابة 60 آخرين.

وقال التقرير: إنّ “المهاجمين دخلوا الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم السبت؛ لوضع خطط لتنفيذ الهجوم وفحص المكان ثم عادوا الساعة الثامنة، وبدأوا العملية في الساعة 9:00 صباحًا”.

وأضاف أنّ “سيارة من نوع برايد صغيرة الحجم نقلت المهاجمين، وهم يرتدون ملابس البسيج (الميليشيات التابعة للحرس الثوري وتسمى قوات التعبئة) ومعهم أسلحة من طراز كلاشنيكوف”.

ولفت التقرير إلى أنّ “اعتقال عنصرين على صلة بالمهاجمين خلال اليومين الماضيين، أكد أنهم ينتمون لجماعات انفصالية ومناهضة للثورة والنظام الإيراني، وقد حظوا بدعم من بعض الدول الأجنبية”.

وأشار إلى أن “ثلاثة من المهاجمين ينتمون لعائلة واحدة، اثنان منهم شقيقان والثالث ابن عمهما ورابع تم تجنيده، وكانوا ينشطون بشكل كبير في تحريض الناس في الأهواز على الانفصال، وهم مدعومون من الجماعات الانفصالية بالخارج”.

وتابع أنّ “المهاجمين كانوا خمسة قُتلوا خلال المواجهات، وأن أحدهم لم يتم التعرف عليه؛ بسبب نقل جثته مع جثامين العسكريين (الضحايا)؛ لأنه كان يرتدي زي قوات البسيج”.