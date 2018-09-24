واشنطن تعتبر تزويد موسكو لسوريا بالصواريخ الروسية “تصعيدًا خطيرًا”

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الإثنين، إن خطط روسيا لتزويد سوريا بنظام “إس-300” الصاروخي سيمثل “تصعيدًا خطيرًا” من جانب موسكو، وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة.

وأعلنت روسيا، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، أنها ستزود سوريا بصواريخ “أرض-جو” في غضون أسبوعين، وذلك رغم اعتراضات إسرائيلية قوية.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأخير إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بأن تزويد “لاعبين غير مسؤولين” بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.

وأضاف البيان أنه خلال اتصال هاتفي، بعد قليل من إعلان روسيا تزويد سوريا بنظام (إس-300) الصاروخي في غضون أسبوعين، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها.

وتأتي الخطوة الروسية بعد أسبوع من تحميل موسكو إسرائيل مسؤولية التسبب بشكل غير مباشر في سقوط طائرة عسكرية روسية في سوريا.