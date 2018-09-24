ترامب يتوقع قمة ثانية مع كوريا الشمالية قريبًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين في نيويورك، أنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي قريبًا، مشيرًا إلى “تقدم هائل” على صعيد تخفيف التوتر.

وقال ترامب للصحافيين في الأمم المتحدة “يبدو أننا سنعقد قمة ثانية قريبًا” مضيفًا “كما تعلمون كتب كيم جونغ أون رسالة جميلة، طلب فيها عقد لقاء ثانٍ وسنقوم بذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي التقى كيم في سنغافورة في حزيران/يونيو.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي ألغى البيت الأبيض فجأة زيارة كانت مقررة له لبيونغ يانغ، سيقوم بترتيب القمة “في المستقبل القريب”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد سنة على شنه هجومًا لاذعًا على كوريا الشمالية في خطابه أمام الأمم المتحدة مهددًا “بتدمير كامل” للدولة الشيوعية وهازئًا بالزعيم كيم بوصفه “رجل الصاروخ”، ما أثار استغرابًا شديدًا في الجمعية العامة.

لكن ترامب أصبح يشيد بدبلوماسيته مع كوريا الشمالية؛ باعتبارها شكلت نجاحًا، مُعتبرًا أن مخاطر اندلاع نزاع قد تراجعت.

وقال للصحافيين في الأمم المتحدة في نيويورك “لقد تم تحقيق تقدم هائل حول كوريا الشمالية” مضيفًا “كانت تلك أوقات خطرة، وبعد سنة تغير الوضع”.