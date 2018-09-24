تركيا تمدد الحظر الجوي على مطار السليمانية بإقليم كردستان

قالت السلطات الكردية في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، إن تركيا مددت الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية، منذ إجراء استفتاء الانفصال، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال إعلام مطار السليمانية في بيان مقتضب، إن “نظام الطيران أبلغهم باستمرار الحظر الجوي التركي على المطار”.

وانهارت العلاقات بين حزب جلال طالباني الحاكم في السليمانية مع تركيا؛ إثر اختطاف عناصر من حزب العمال الكردستاني عنصرين من جهاز الاستخبارات التركي (ميت) في مصيف دوكان بمحافظة السليمانية، العام الماضي.

ويأتي الحظر المفروض من تركيا على مطار السليمانية؛ بسبب الاتهامات التركية بدعم المدينة لحزب العمال الكردستاني، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في مارس/آذار الماضي، أن توقف الرحلات مع السليمانية جاء لدواع أمنية.

ويحظى حزب العمال الكردستاني بدعم سياسي وإعلامي من السليمانية، المعقل التقليدي للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي قاده لسنوات طويلة الزعيم الراحل جلال طالباني.