تهمة جنسية جديدة تلاحق مرشح ترامب للمحكمة العليا

يواجه القاضي بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا، تهمة ثانية بارتكاب تجاوزات جنسية.

وقالت الأمريكية ديبورا راميريز (53 عامًا)، إن كافانو، “كشف عن أماكن حساسة في جسده أثناء حفل جامعي خلال السنة الدراسية 1983- 1984″، بحسب ما نشرت مجلة “ذا نيويوركر”.

جاء ذلك عقب الإعلان عن عقد جلسة استماع استثنائية وعلنية أمام مجلس الشيوخ، الخميس المقبل، لكل من كافانو والباحثة كريستين بلازي فورد التي تبلغ من العمر51 عامًا، التي اتهمته بالاعتداء جنسيًّا عليها خلال سهرة في ضاحية بواشنطن قبل 36 عامًا.

من جهته، نفى كافانو جميع الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أنها “محاولة تشويه للسمعة”.

وقال: “أتوق للإدلاء بشهادتي الخميس المقبل، لأقول الحقيقة والدفاع عن اسمي وسمعتي الشخصية، ونزاهتي التي قمت ببنائها على مدار عمري”، حسبما نقلت قناة “سي إن إن”.

يشار إلى أن البيت الأبيض دافع عن كافانو، وأكد أن إدارة ترامب وشخصه يقفان خلف القاضي.

ويعمل كافانو قاضيًا بمحكمة الاستئناف بالعاصمة واشنطن، وهو مرشح الرئيس ترامب ليحل محل القاضي أنتوني كينيدي في عضوية المحكمة العليا، لكنه يلقى معارضة قوية من ديمقراطيين، بسبب آرائه المحافظة، مثل: رأيه في الإجهاض.

وفي حال اختياره للمنصب، سيعين كافانو مدى الحياة، ومن المتوقع أن يميل بكفة المحكمة العليا نحو اليمين.