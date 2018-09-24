احتجاجات واسعة في جامعة إيرانية بسبب قبول أبناء مسؤولين (صور)

تشهد جامعة “بهشتي للعلوم الطبية” في العاصمة الإيرانية طهران، احتجاجات طلابية لليوم الثاني على التوالي، على خلفية قبول إدارة الجامعة 100 طالب من أبناء مسؤولين إيرانيين بعد عودتهم من الخارج.

ونقلت وكالة أنباء “آنا” الطلابية، عن مسؤول في الجامعة، قوله إن “نحو 100 طالب جامعي إيراني وأغلبهم من أبناء المسؤولين وأقاربهم نُقلوا من الجامعات الأجنبية إلى هذه الجامعة الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل الجامعة”.

وقال رئيس كلية طب الأسنان في الجامعة الدكتور محمد أغا جاني، إن “الجامعة تتعرض لضغوط من وزارة التعليم العالي للموافقة على قبول وانتقال حوالي 100 طالب من جامعات الفلبين والمجر وسلوفاكيا، وبعض هؤلاء الطلاب من أبناء المسؤولين في النظام”.

وأضاف أغا جاني أن “الطلاب يرفضون الضغوط السياسية التي يمارسها بعض المسؤولين ضد الجامعة لقبول أبنائهم”، مشيرًا إلى أن “تلك الضغوط غير قانونية ومخالفة لقوانين التعليم”.

وكان وزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زاده هاشمي، أعلن في وقت سابق، حظر نقل الطلاب المقبولين إلى جامعات بلاد خلال عام 2019.

ويدرس المئات من أبناء وأحفاد وأقارب المسؤولين الإيرانيين في جامعات مختلفة بجميع أنحاء العالم خصوصًا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وبدأ العام الدراسي الجديد في إيران، أمس الأحد، في المدارس والجامعات والمعاهد.