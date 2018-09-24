إيران: حلم أمريكا بوقف صادرات النفط الإيرانية لن يتحقق

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن ما وصفه بـ”حلم” الولايات المتحدة بوقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا، “لن يتحقق”.

وأوضح زنغنه في تصريح لوكالة “الطلبة” الإيرانية للأنباء، يوم الاثنين: “تسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات النفط الإيرانية تمامًا، ولو لشهر واحد، لكن ذلك الحلم لن يصبح حقيقة”.

وأضاف أن “اجتماع منظمة أوبك، لم يعط ردًا إيجابيًا على طلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

واختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، اجتماعهم في الجزائر يوم الأحد دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات.