إيران.. “الجبهة الأهوازية” تتهم الحرس الثوري بتنفيذ هجوم الأهواز‎

اتهمت “الجبهة الديمقراطية الشعبية الأهوازية”، ما يُسمّى بـ “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجوم المسلح الذي استهدف عرضًا عسكريًا أُقيم في مدينة الأهواز، أمس السبت.

وأُقيم العرض بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980– 1988).

وقال الأمين العام للجبهة، صلاح أبو شريف الأهوازي، إن “الهجوم دُبر لحماية مصالح النظام الإيراني في المنطقة والعالم، ولإظهار أنه مستهدف ومظلوم ومساعدته على التملص من المسؤوليات الدولية”.

وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للجبهة، أن “جرائم النظام الإيراني واضحة للعالم كله، ولا يمكن إخفاؤها”.

وقالت: “نعرب عن إدانتنا لهجوم الأهواز الذي وقع بتدبير من فيلق القدس”.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس، مقتل 25 وإصابة 60 جراء الهجوم المسلح في الأهواز.