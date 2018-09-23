إيران تلغي تأشيرات الدخول مع سلطنة عمان من جانب واحد

أعلن سفير إيران في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، اليوم الأحد، عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول، بالنسبة لمواطني سلطنة عمان.

وقال شاهرودي في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العُمانيين الراغبين في زيارة إيران”.

وأوضح شاهرودي أن “مجلس الوزراء تنازل عن تأشيرة الدخول من جانب واحد؛ من أجل تشجيع المواطنين العمانيين على زيارة إيران” مضيفًا “من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام العشرة المقبلة”.

ولدى طهران علاقات اقتصادية وتجارية مع مسقط، كما أن الأخيرة ساهمت في فتح قنوات تواصل بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.