اختلس أموالًا طائلة من شركة النفط.. مسؤول إيراني يهرب إلى جورجيا

كشفت تقارير إخبارية إيرانية عن هروب مسؤول بيع المنتجات البترولية للسفن في مدينة “بوشهر” المطلة على الخليج العربي جنوب إيران، بعد أن اختلس عشرات المليارات من العملة الإيرانية (الريال).

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” عن مسؤول بارز في وزارة النفط قوله: “إن هذا المسؤول قام خلال السنتين ونصف السنة الماضية -على ما يبدو- باختلاس مبالغ وقد تعرَّض مرتين للمساءلة من قبل الجهات المختصة، لكن بعد ذلك واصل عمليات الاختلاس وقام بسرقة عشرات المليارات من الريال الإيراني”.

وذكر المسؤول الذي لم يكشف عن هويته أن “السلطات المختصة في وزارة النفط لم تُبْدِ اهتمامًا -على ما يبدو- تجاه هذا الشخص الذي قام بتهريب عائلته إلى جورجيا في وقت سابق قبل أن يلتحق بهم”.

وأشار إلى أن فريقًا من المفتشين تابعًا لشركة “مصفاة البترول الوطنية” تم إرساله إلى مدينة “بوشهر” للتحقيق في القضية والحصول على التفاصيل.