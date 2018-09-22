بعد استهداف عرض عسكري في الأهواز.. إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق

أغلقت السلطات الإيرانية معبرين حدوديين مع العراق، عقب الهجوم الذي استهدف صباح اليوم السبت، عرضًا عسكريًا في “الأهواز” الإيرانية.

وقال مصدر مسؤول بدائرة الجمارك العراقية إن إيران أغلقت معبر “الشلامجة”، المحاذي لمحافظة البصرة، ومعبر “الشيب” المحاذي لمحافظة ميسان، جنوبي العراق.

وأضاف أن الإجراء جاء على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة “الأهواز” الإيرانية، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية اتخذت إجراءات أمنية مشددة على جانبها من الحدود.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إغلاق المعبرين إجراء مؤقت، مبينًا أنه سيعاد فتحهما أمام حركة التجارة والمسافرين قريبًا، دون تحديد وقت بعينه.

وكان هجوم مسلح استهدف عرضًا عسكريًا في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، أسفر عن مقتل 11 شخصًا، معظهم عناصر من الحرس الثوري، وأصيب ثلاثون آخرون.