حركة النضال العربي تتبنى الهجوم على القوات الإيرانية في الأهواز وتؤكد مقتل 40 عنصرًا

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، يعقوب حر التستري، السبت، مسؤولية جماعته عن الهجوم الذي استهدف العرض العسكري لقوات الحرس الثوري الإيراني في مدينة الأهواز جنوب البلاد، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال يعقوب حر التستري في حديث لتلفزيون “إيران اينترناشيونال” التابعة للمعارضة الإيرانية، إن “الهجوم ضد القوات الإيرانية جاء نصرة للشعب الأهوازي الذي يعاني من بطش النظام”، مضيفًا أن “المعلومات المتوفرة لديه تفيد بمقتل أكثر من 40 من عناصر الحرس الثوري”.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء “تسنيم” الذراع الإعلامي للحرس الثوري، عن مقتل 11 عنصرًا وإصابة 30 آخرين بجروح خلال العرض العسكري.

ويندر استهداف الجيش بهجمات في إيران.