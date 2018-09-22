تخبط إيراني بعد هجوم الأهواز.. ظريف: أمريكا مسؤولة عنه وسنرد بسرعة وحسم

حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الذي استهدف قوات إيرانية خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران، وأسفر عن مقتل 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري وإصابة 30 آخرين بجروح.

وقال ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “الإرهابيين الذين نفذوا اعتداء الأهواز تم تدريبهم وتمويلهم من قبل نظام أجنبي، وإيران سترد بسرعة وحسم عن أرواح أبنائها”، لافتًا إلى أن “داعمي الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكان، مسؤولون عن اعتداء الأهواز”.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، قال إن “المنظمة الأهوازية الانفصالية تبنت الهجوم الإرهابي في الأهواز“، متهمًا السعودية بتمويل هذه الجماعة، التي قال عنها إنها “قامت في أوقات سابقة بعمليات ضد القوات الإيرانية”.

من جانبه، قال ممثل مدينة الأهواز في مجلس خبراء القيادة آية الله حيدري، الذي كان ضمن المشاركين في العرض العسكري، إن “المسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري، وأرادوا قتل كبار المسؤولين في المنصة لكنهم فشلوا، فاستهدفوا القوى العسكرية”.

وتكشف هذه التصريحات عن وجود تخبط لدى كبار المسؤولين الإيرانيين، عقب الهجوم المفاجئ الذي استهدف قواتهم.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، يعقوب حر التستري السبت، مسؤولية جماعته عن الهجوم.

وقال التستري في حديث لتلفزيون “إيران انترنشونال” التابعة للمعارضة الإيرانية، إن “الهجوم ضد القوات الإيرانية جاء نصرة للشعب الأهوازي الذي يعاني من بطش النظام”، مضيفًا أن “المعلومات المتوفرة لدي تفيد بمقتل أكثر من 40 من عناصر الحرس الثوري”.