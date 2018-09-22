شاهد بالفيديو.. لحظة الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بالأهواز في إيران

كشف مقطع فيديو اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا للجيش الإيراني بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد، وأوقع 9 قتلى وعشرات الجرحى.

ويظهر في الفيديو، الذي بثته حسابات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، طابور الجنود خلال سيره في مراسم استعراضية، قبل أن يسمع إطلاق كثيف للرصاص أدى إلى حالة من الفوضى وهلع كبيرين وسط المشاركين.

وفي تعليقه على الحادث، اتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، المنظمة الإسلامية السنية الأهوازية المعارضة، بالوقوف وراء الهجوم.

وزعم العميد شريف، في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن “المنظمة الإسلامية الأحوازية التي تمولها المملكة العربية السعودية هي التي تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهداف الاستعراض العسكري لقوات الحرس الثوري بمدينة الأهواز”.

وأضاف أن “هذه المنظمة الإرهابية الأهوازية كانت تريد إرهاب عظمة الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية”، منوهًا إلى أنه “سبقت أن قامت هذه المنظمة بمثل هذه الأفعال”.

وفي إحصائيات جديدة، أعلنت دائرة الطب في الأهواز عن مقتل 9 من عناصر الحرس الثوري الايراني إثر الهجوم بينهم مقتل الحارس الشخصي لقائد قوات الحرس الثوري في محافظة خوزستان الإيرانية، بعدما قالت في وقت سابق إن عدد القتلى 6.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصدر بدائرة الطب في الأهواز أن “هناك عشرين جريحًا بينهم طفل وامرأة في الهجوم”.

كما تحدثت الوكالة نقلًا عن مسؤول أمني قوله إن “خمسة من المهاجمين لقوا حتفهم”.