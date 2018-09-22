في خطوة استفزازية لأمريكا.. الصين تفتتح سفارتها في الدومنيكان

أعلنت الصين، افتتاح سفارة جديدة في جمهورية الدومنيكان، بعد أن قرر قطع البلد علاقاته مع تايوان، وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة بسبب تراجع عدد حلفاء تايوان.

وقال وانغ يي، أكبر مسؤولي السياسة الخارجية الصينية، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “شهدنا انفراجة تاريخية”.

وأضاف وانغ، مهاجمًا الانتقادات الأمريكية، أن “جمهورية الدومنيكان لها الحق المطلق في تحديد سياستها الخارجية بصفتها دولة ذات سيادة، وليس من حق دول أخرى التدخل”.

وحوّلت بنما والسلفادور اعترافهما أيضًا إلى من تايوان إلى بكين خلال العامين الأخيرين، فيما استدعت الولايات المتحدة كبار دبلوماسييها في تلك الدول وحذرت من أن الصين تقدم حوافز اقتصادية في محاولة لفرض هيمنتها.

ولا ترتبط تايوان، التي تحظى بحكم ذاتي بعلاقات رسمية، إلا مع 17 دولة فقط كلها تقريبًا من الدول الصغيرة، والأقل نموًا في أمريكا الوسطى والمحيط الهادي ومن بينها بليز وناورو.

وتتهم تايوان الصين، بأنها عرضت على جمهورية الدومنيكان حزمة استثمارات وقروض يبلغ حجمها 3.1 مليار دولار لإقناعها بقطع العلاقات على الرغم من أن الصين قالت إنه لم تكن هناك شروط اقتصادية مسبقة، وفق رويترز.

ومن المتوقع أن يزور وانغ أيضًا جيانا وسورينام قبل أن يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.