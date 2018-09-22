في تحدٍ جديدٍ للمجتمع الدولي.. روحاني: إيران لن تتخلى عن الصواريخ الباليستية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن بلاده لن تتخلى عن ما سماها “أسلحتها الدفاعية” بما في ذلك الصواريخ، في رسالة تحدٍ جديدة للمجتمع الدولي الذي ينتقد البرنامج الصاروخي العدائي لطهران.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال روحاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تمامًا مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مشيرًا إلى الحرب التي دارت في الثمانينيات بين إيران والعراق.

وأضاف، وفق رويترز، في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت بين عامي 1980 و1988: “نفس الشيء سيحدث لترامب.. أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين”.

وتابع أن “إيران لن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية.. بما في ذلك صواريخها التي تجعل الأمريكيين غاضبين جدًا”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أرادت من بلاده أن تبادر للخروج من الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في الـ14 من تموز/ يوليو 2015، زاعمًا أن “إيران حققت نصرًا كبيرًا في البقاء بالاتفاق النووي”.

وقال روحاني، في كلمة له خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في مرقد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، إن واشنطن “بدأت بعد الانسحاب من الاتفاق بحرب اقتصادية ونفسية ضد إيران، لكن مصير هذه الحرب سيكون بالتأكيد أحلى من الحرب التي فرضها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين علينا”.

وانطلق، صباح اليوم السبت، استعراض ومناورات عسكرية في مناطق مختلفة من إيران بمناسبة ما تطلق عليه إيران “أسبوع الدفاع المقدس” ذكرى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.