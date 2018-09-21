“هتلر الطيب” يخوض الانتخابات المحلية في بيرو رغم رفض “لينين”

يأمل هتلر في العودة إلى السلطة في بلدة صغيرة في منطقة جبال الأنديز في بيرو برغم تهديد خصمه الذي يدعى لينين.

وظهرت شعارات انتخابية مثل “عودة هتلر” و”هتلر مع الشعب” في أرجاء بلدة يانجار الجبلية حيث يسعى السياسي المحلي هتلر ألبا لولاية جديدة كرئيس للبلدية.

وقال ألبا لإذاعة (آر.بي.بي) المحلية “أنا هتلر الطيب”.

وأكد ألبا أنه يرفض مبادئ الدكتاتور النازي أدولف هتلر وقال إنه يريد قيادة حكومة نزيهة وتتسم بالشفافية في يانجار، وهي بلدة زراعية في وسط الأنديز في بيرو.

لكن حملة ألبا الانتخابية هذا العام تواجه هجوما من لينين فلاديمير رودريجيز فالفيردي، الذي يسكن منطقة مجاورة وحاول منع ترشيح ألبا.

ورفضت السلطات الانتخابية الطلب الأسبوع الماضي، وسمحت لهتلر بالظهور على بطاقات الاقتراع في الانتخابات المقررة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي بيرو ومناطق أخرى من أمريكا الجنوبية، كثيرا ما يختار الآباء أسماء أولى أجنبية وغريبة لأبنائهم برغم ارتباطها بمدلولات سلبية في الخارج.

وفي العام الماضي انضم لاعب يدعى أسامة بن لادن إلى منتخب لكرة القدم للناشئين في بيرو.

وقال ألبا إن أباه لم يكن يعلم من هو أدولف هتلر عندما سماه.

وأضاف ألبا أنه فكر في تغيير اسمه بعدما علم بتاريخه لكنه قبله في نهاية المطاف.