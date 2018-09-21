ترامب يتراجع عن نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن قراره القاضي بنشر الوثائق المتعلقة بالتحقيق الاتحادي في التدخل الروسي وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بنشرها.

وبرر ترامب قراره بالمخاوف من وزارة العدل الأمريكية بأن نشرها سيضر بسير التحقيق.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق بشكل عاجل وسيتحرك بسرعة”.

وتابع الرئيس الأمريكي “في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضروريًا”.

وكان ترامب طالب يوم الإثنين برفع السرية عن تلك الوثائق في أحدث محاولاته للتشكيك في التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016 والذي خيم على المشهد السياسي منذ توليه السلطة.

في المقابل، أثار قرار ترامب انتقادات حادة من جانب ديمقراطيين وآخرين قالوا “إن الرئيس يسيء استغلال السلطة وإنه يحاول هو وحلفاؤه تسييس التحقيق لحماية البيت الأبيض قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم”.