يحتاج مزيدًا من العمل.. الخارجية الأمريكية تأمل بعقد لقاء ثانٍ بين ترامب وكيم 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل “لضمان أن تكون الظروف مواتية”.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع فوكس نيوز:”نعمل من أجل ترتيبها، لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية، وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس”.

وقال بومبيو لتلفزيون (إن.بي.سي نيوز) خلال مقابلة منفصلة إنه يأمل بإمكانية عقد الاجتماع في المستقبل القريب.