ترامب يتهم معارضيه بمحاولة “تدمير” مرشحه للمحكمة العليا

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة في امرأة اتهمت مرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو بالاعتداء عليها جنسيًا واتهم معارضيه بمحاولة “تدمير” المرشح.

وبعد أيام من التعليقات المتحفظة على الاتهام الذي وجهته الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد، وهي من كاليفورنيا، استخدم ترامب تويتر للتشكيك في روايتها عما حدث بينها وبين كافانو في عام 1982 عندما كانا في المدرسة الثانوية.

وقال ترامب “لا شك أنه لو كان الهجوم على الدكتورة (كريستين بلازي) فورد سيئًا كما تقول لكانت قد بادرت على الفور بتقديم شكوى لدى سلطة إنفاذ القانون المحلية إما من جانبها أو من جانب والديها”.

وأضاف “أطالبها بأن تتقدم بهذه التسجيلات ليكون ممكنًا أن نعرف التاريخ والوقت والمكان”.

ومضى قائلًا “القاضي بريت كافانو رجل ممتاز ويتمتع بسمعة نقية لكنه يتعرض للهجوم من سياسيين يساريين متطرفين لا يريدون أن يسمعوا الإجابات بل يريدون فحسب التدمير والتعطيل” مشيرًا فيما يبدو إلى ضيقه من تأجيل إجراءات التصديق على تعيين مرشحه للمحكمة العليا.

وتأجل الاقتراع على تعيين كافانو في لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد ظهور مزاعم الاعتداء الجنسي الأسبوع الماضي.