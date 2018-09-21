مباحثات “بريكست” في “طريق مسدود”.. وصحف بريطانية: قادة أوروبا “يذلون” تريزا ماي

اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة باتفاق بريكست “غير مقبول”، مقرة بأن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”.

وقالت ماي، في بيان متلفز من مقر الحكومة في داوننغ ستريت، اليوم الجمعة: “ليس مقبولًا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر من دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة”.

وتابعت رئيسة وزراء بريطانيا قائلة: “نحتاج الآن لأن نسمع من الاتحاد الأوروبي، ما هي المسائل الحقيقية، وما هو البديل الذي يقترحونه حتى نتمكن من مناقشتها”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

إذلال

وفي تغطيتها لفشل المحادثات تصدرت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، عناوين تتحدث عن “الإذلال” و”الفشل” الذي تعرضت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من قبل قادة الاتحاد الأوروبي، لا سيما رفضهم خطتها حول “بريكست”، في القمة غير الرسمية بالنمسا.

وفي ثاني أيام القمة، صرح عدد من القادة لوسائل الإعلام بأن “ماي” تحتاج إلى تقديم ضمانات بشأن الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية التابع لها وإيرلندا الدولة، العضو في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يمنحوها اتفاق الخروج الذي تريده تلافيًا لسقوط بريطانيا من التكتل.

بذلك، ستبقى إيرلندا الشمالية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا إذا لم تتوصل لندن والاتحاد إلى اتفاق تجاري يبقي الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفتوحة.

وتعارض ماي وحزب صغير في إيرلندا الشمالية يدعم حكومة الأقلية التي تقودها تلك الفكرة.

ولم يكد قادة الاتحاد الأوروبي يدلون بتصريحاتهم في مؤتمرات صحفية اختتمت القمة، حتى استقبلت الصحف البريطانية الرسائل “القاسية” التي وُجهت لماي.

وعنونت صحيفة “ذي تايمز” افتتاحيتها: “إذلال لماي برفض الاتحاد الأوروبي لخطتها حول بريكست”، فيما اختارت “ديلي ميل” العنوان: “ماي الغاضبة: نحن جاهزون للخروج”، حسب رصد الأناضول.

“الغارديان” أيضًا تحدثت عن “إهانة تعرضت لها ماي برسالة قادة الاتحاد الأوروبي لها: خطتك للخروج من الاتحاد لن تمر”، وكذلك فعلت “ديلي ميرور” بالقول “(خطتك) لبريكست فشلت”.