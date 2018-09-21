بعد مزاعم سجنه.. ظهور مفاجئ لـ”قاتل المتظاهرين” سعيد مرتضوي في إيران (صورة)

تفاجأت وسائل الإعلام والأوساط الشعبية في إيران، يوم الخميس، بظهور المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي، رغم صدور حكم بحبسه لمدة عامين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وصدر قرار الحبس بحق مرتضوي بعد إدانته بقتل متظاهرين خلال مشاركته في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام عام 2009.

لكن وكالة أنباء “جماران” المقربة من مصطفى الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، نشرت صورة، الخميس، يظهر فيها مرتضوي وهو يشارك في مراسم عزاء بمناسبة العاشر من محرم في مدينة “تفت” التابعة لمحافظة “يزد” وسط إيران.

ووصفت الوكالة ظهور مرتضوي –المعروف بـ”قاتل المتظاهرين- بـ”الغريب والمفاجئ”.

واعتقلت السلطات القضائية الإيرانية، مرتضوي، في 22 من أبريل/ نيسان الماضي، خلال تواجده في محافظة مازندران شمال إيران، ونُقل إلى سجن “ايفين” شمال طهران بعد إدانته بقتل وتعذيب 3 متظاهرين عام 2009، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية.

واعترف مرتضوي بمسؤوليته عن بعض الحوادث التي وقعت في مركز اعتقال “كهريزك” وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 15 عامًا، لكن محكمة النقض خفضت الحكم إلى عامين.